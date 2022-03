Smartmatic deal sa Comelec tagilid

Pag-aaralan ng Commission on Elections (Comelec) ang kontrata ng Smartmatic Inc. kasunod na rin ng alegasyon ng security breach sa sistema ng naturang service provider para sa May 9, 2022 elections.

“Direct the department of the Comelec to conduct a review of the contract with Smartmatic and to advise the course of action to be taken by the Commission as may be provided by law and jurisprudence,” giit ni Comelec Chairperson Saidamen Balt Pangarungan, sa isang pahayag na na binasa ni Commissioner George Garcia sa isang pulong balitaan kahapon.

Kasabay nito ay inatasan ni Pangaru­ngan ang Smartmatic International na magsumite ng report sa umano’y nalabag na security breach na ibinunyag sa Joint Congressional Oversight Committee (JCOC) hearing sa Automated Election System (AES).

Sinabi ni Pangarungan na inatasan na niya si Executive Director Bartolome Sinocruz na kunin ang panig ng international service kaugnay sa alegasyon.

Inatasan rin niya si Sinocruz na maki­pag-ugnayan sa National Bureau of Investigation (NBI) para makakuha ng kopya ng kanilang report.

Tiniyak rin ni Pangarungan sa publiko na patuloy na magkakaloob ng mga “safeguards and policies” para matiyak ang integridad ng halalan. (Juliet de Loza Cudia/Mia Billones)