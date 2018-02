Smart, Globe babawasan ng frequency para sa third telco

BABAWASAN ng pamahalaan ang frequency na hawak ng Smart at Globe Telecom para ibigay ito sa magiging 3rd player sa telecommunications industry.

Sinabi ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Office-In-Charge Eliseo Rio Jr. na rerepasohin ng National Telecommunications Commission ang patakaran sa pagbahagi ng frequency sa mga telco player.

Sa isang forum, sinabi ni Rio na 330 megahertz muna ang lapad ng spectrum na ibibigay sa 3rd player sa ngayon.

Inamin niyang hindi ito kalakihan at maliit kung ikukumpara sa spectrum ng Smart at Globe pero sapat anya ito para sa una at pa­ngalawang taon habang itinatayo pa ng bagong telco player ang kanilang impraestruktura sa bansa.

Sabi ni Rio, kaila­ngang makatarungan o patas ang pagbahagi ng frequency sa mga telco player.

Inihayag naman ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba na magkakaroon ng bidding para sa 3rd telco player sa Mayo 24.