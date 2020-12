Small-scale na minahan pinasara ng DENR

Ipinag-utos ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Roy Cimatu sa Mines ang Geosciences Bureau (MGB) sa Region 12 ang agarang pagpapasara sa illegal small-scale mining operation sa Magpet, Cotabato.

Ang mining site ay nasa 10 kilometro ang layo sa Mt. Apo Natural Park. Ito ay hindi pa idinedeklarang minahang bayan o lugar kung saan papayagan ang lahat ng small-scale miners na mag-operate.

“Whether big or small, any illegal mining activity will have to stop,” ayon pa kay Cimatu at idinagdag pa nito na sasampahan ng kaso ang lahat ng nasa likod ng illegal mining activity.

Ang direktibang ito ni Cimatu ay base na sa pinagsamang operasyon ng DENR, MGB, local government ng Cotabato at ng Armed Forces of the Philippines sa Brgy. Don Panaca noong Disyembre 7.

Natuklasan ng grupo na ang sinalakay na lugar ay mayroong five-meter tunnel na nagpapatunay na ang mining operation ay nagsisimula pa lamang.

Natagpuan sa tunnel ang 25 sako kung saan ay naglalaman ang bawat isa ng tinatayang 90 kilograms ng ore. Ang isa namang sako ay nakita sa kahabaan ng Balingos River na matatagpuan sa tabi ng tunnel. Wala namang inabutang minero sa pagsakalay. (Riz Dominguez)