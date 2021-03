SM may trabaho para sa mga PWD

MAY pagkakataon na ring makapagtrabaho ang mga may kapansanan o persons with disabilities (PWD) sa mga SM mall.

Ito’y matapos ipaabot sa House Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ng kinatawan ng mall ang kanilang pagsuporta sa isinusulong na House bills 1240 & 8435 na nag-amiyenda sa RA 7277 o kilala sa tawag na Magna Carta for Disabled Persons na layong isama na ang pribadong korporasyon na obligahing maglaan ng 5% mula sa kanilang kabuuang bilang ng empleyado para sa PWDs.

Sa virtual hearing ng komite, sinabi Bien Mateo, kumakatawan sa SM na sinusuportahan nila ang panukala sa katunayan ginagawa na nila ito ngayon.

Nakikipag-ugnayan umano sila sa mga local government unit sa pagkuha ng PWDs para magtrabaho sa kanilang kompanya. (Eralyn Prado)