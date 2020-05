SM, Goldilocks nagpakain sa mga frontliner

Sa kabila ng limitadong operasyon dulot ng Enhanced Community Quarantine (ECQ), nagawa ng Goldilocks Bakeshop at SM Foundation na maihatid ang pagkain sa mga military healthcare worker na kasamang lumalaban sa COVID-19 pandemic.

Bukod sa peligrong kinakaharap sa exposure sa COVID-19 patients, limitado rin ang pinagkukunan ng pagkain ng mga military frontliner.

Kuwento ni Capt. Sherwin Sarmiento, Chief ng Public Information Office at Consultant sa Department of Internal Medicine ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command, may mga pagkakataon na siya at ang ibang medical staff ng Victoriano Luna Medical Center (VLMC), ay nakaranas ng hirap sa pagbili ng pagkain.

“The hospital provides meals but we are put on Red Alert so we can’t go home and we can’t leave military camps,” saad ni Sarmiento.

Kaya laking ginhawa umano para sa kanila na may dumarating na pagkain mula sa mga nagkawanggawa.

“We made sure that everyone receive it because those gestures matter a lot when you are tired, challenged and sleepless,” paliwanag ni Sarmiento.

“When you face something that you are not used to, actions like that are a big pat on our shoulders to keep moving forward and do our best to help. That definitely left our medical staff in high morale,” dagdag pa niya.

Ang Goldilocks at SM Foundation ay nakapagbigay na ng pagkain at tinapay sa Air Force General Hospital, Manila Naval Hospital, Army General Hospital, Camp Aguinaldo Hospital, Camp Crame Hospital, Police Community Action Group at sa Philippine Coastguard Medical Service.

Mula nang ipatupad ang Luzon-wide ECQ, naiparating ng Goldilocks at SM Foundation ang tulong sa higit 100 hospital at medical facilities gayundin sa 170 government and private institutions sa buong bansa.