Slovakia PM nag-resign sa Sputnik V scandal

Nagbitiw sa puwesto si Slovak Prime Minister Igor Matovic matapos ang matinding kritisismo sa desisyon niyang bumili ng Russian COVID-19 vaccine na Sputnik V.

Dahil dito, ninomina ng Pangulo ng Slovakia na si Zuzana Caputova si Slovak Finance Minister Eduard Heger bilang kapalit ni Matovic.

“When one year takes ten years of your life… It was an honour and thank you,” ani Matovic sa Facebook bago ang seremonya.

Sa ulat, sinabi ng kanyang mga kritiko na habang nananalasa ang pandemya sa Slovakia ay may ‘poor communication’ at ‘political misstep’ ang nagbitiw na opisyal.

Mapanghati rin umano ang pasya ni Matovic na bumili ng 2 milyong dose ng Sputnik V vaccine, kahit pa hindi pumayag dito ang mga coalition ally niya.

Bukod sa kanya, may anim pang cabinet member ang nag-resign sa kanilang posisyon.

Sa ngayon, may 359,330 kaso ng COVID-19 sa naturang bansa sa Europa na may populasyong 5 milyon.

Kabilang sa mga kaso ang 255,300 gumaling at 9,624 nasawi. (Riley Cea)