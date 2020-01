SLEX napuno ng mga magdo-donate sa Batangas

BUMIGAT ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway (SLEX) lalo na sa bahaging patu­ngong katimugan.

Wala namang nadisgrasya o nasiraang sasakyan kundi naging ugat ng trapik ang sangkaterbang sasakyan na maghahatid ng relief goods sa Batangas.

Naging trending ito sa Twitter nitong Sabado at marami ang nagsabing buhay pa rin ang bayanihan ng mga Pinoy.

Nagpasalamat naman si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto sa pagbuhos ng donasyon sa Batangas.

“Lahat kaming Batangueño nagpapasalamat kami,” wika ni Recto sa isang programa ng himpilang DWIZ.

“Maraming salamat sa lahat ng tumutulong. Sila ang tunay na ba­yani,” dagdag pa niya.

Pinuri ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang bayanihan at pagtutulungan ng mga mana­nampalataya ng Arkidiyosesis ng Maynila sa pagtugon sa panganga­ilangan ng mga biktima ng pagputok ng Bulkang Taal.

“Thank you for your manifestation of Christian compassion and solidarity towards our sisters and brothers affected by the eruption of Taal Volcano. Your contribution to the relief efforts is commendable,” ayon kay Tagle, na siya ring incoming Prefect for the Congregation of Evangelizations for People, sa kanyang liham para sa mga kapwa Pari, religious communities at mga layko.

Gayundin, nanawagan si Tagle sa mga mamamayan at mga parokya na makipag-ugnayan sa Diocesan Caritas o mga Social Action Center sa mga diyosesis ng Batangas, Cavite at Laguna na nangunguna sa misyon ng simbahang maghatid ng tulong sa mahigit 100,000 lumikas na indibidwal.

Sinabi ni Tagle na sa pagkakawanggawa higit na naabot ng mamamayan ang mga mahihinang sektor ng lipunan lalo na ang mga maralita.(Juliet de Loza-Cudia)