Slaugther, Badua barahan sa twitter

Snow bibihis-babae ‘pag nag-MVP si Greg:

NAGKABANGAYAN sa social media sina Barangay Ginebra San Miguel center Greg Slaughter at sports reporter Edmond ‘Snow’ Badua dahil sa naging analysis ng huli sa playing career ng basketbolista.

Sumiklab ang banga­yan nang mag-tweet si Badua, sinabing dapat nang i-trade ang Gin Kings slotman para kay NorthPort big man Moala Tautuaa dahil mas bagay aniya ito sa kanilang sistema.

“If NorthPort would even entertain a Greg Slaughter trade, they might as well send in Mo Tautuaa who will better fit the current Ginebra system. A Tautuaa-Japeth Aguilar tandem with a Pringle-Tenorio-Thompson backcourt is just insane,” ayon kay Snow.

“Can you even tell me what system we currently are running that you made your expert analysis on?” ganti naman ni Slaughter.

Bumalikwas si Badua, tinuran na wala umano itong nakikitang mali at dapat depensang analysis lang ito at ‘di tungkol sa posibleng trade.

Pilit na tinanong ni Slaughter kung ano ba ang alam na sistema ni Badua sa Ginebra, ngunit imbes na sagutin ay nang-asar ito ng ‘green and violet house’ na klarong patungkol sa madalas na pang-asar kay Slaughter na Barney.

“What system are you talking about? I am just trying to share my thoughts as a fan,” saad ni Badua.

“Now YOU TELL ME: WHAT MADE YOU SUDDENLY COME OUT OF YOUR GREEN AND VIOLET HOUSE TO SUDDENLY CONFRONT ME?” tanong ng reporter.

Sumagot naman ng seryoso si Badua, sinabi na fast paced ang laro ngayon ng Ginebra, kailangan umano ng maliksing big man, ngunit naging maganda ang na­ging balik ni Slaughter sa sportswriter.

“Sorry snow we ran tria­ngle last conference! The fast paced system you’re talking about is the one we ran when I won BPC and we were back to back Governor’s Cup Champions. We call that Continuity #nowyouknow” punto ni Slaughter.

Hinamon naman ni Badua, na kasalukuyang banned sa PBA, maagang napaeksit na commissioner ng MPBL at minsang na-ban sa isang international bikefest sa bansa rin, si Slaughter na kung makakasungkit ito ng MVP award ay handa siyang magbihis-babae.

“Dear @GWillSlaughter I am willing to cross dress for a month if you win an MVP. See me as a motivation,” aniya. “You’re the tallest guy in the league. C’mon, you can do it.”(Ray Mark Patriarca)