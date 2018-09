Slaughter, tambay ng ilang buwan

MAGHIHINTAY pa muna ng ilang buwan si Greg Slaughter bago makalaro muli sa National team.

Hindi pa gumagaling ang injury ni Slaughter kaya hindi na isinama ni coach Yeng Guiao ang Ginebra big man sa final 12 ng Team Pilipinas.

Kontra Qatar sa closed door game ng second round ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers mamaya, sina Asi Taulava, Beau Belga, Poy Erram, Ian Sangalang, Asi Taulava at nagbabalik-Nationa­l team na si Japeth Aguilar ang malalaki ni Guiao.

Umaasa ang Samahang Basketbol ng Pilipinas na sa susunod na window ng FIBA World Cup ay 100 percent na ang 7-foot center para makalaro kasabay ni June Mar Fajardo, out din dahil sa fractured shin.

“Greg Slaughter was not given the green light to play,” anang statement ni SBP president Al Panlilio pagkatapos ilabas ang Final 12 kahapon. “We are hoping that in the December window, both Greg and June Mar will finally be healthy to represent Gilas Pilipinas.”

Parehong sa Manila ang dalawang laro ng Team Pilipinas sa susunod na window.

Inabot ng severe left ankle injury si Slaughter sa huling laro ng Ginebra kontra NorthPort noong Setyembre 5 bago nag-break ang PBA Governors’ Cup para bigyang-daan ang FIBA window.

Sumama rin siya sa Tehran pero hindi nag­laro kontra Iran.

Kahit naka-braces ang paa, walang palya si Slaughter sa ensayo ng Team Pilipinas bago hinarap ang Iran.