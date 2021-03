Sky Plus sisiw mga kalaban

PINAKAIN ng alikabok ni Sky Plus ang mga nakatunggali matapos manalo sa PHILRACOM Rating Based Handicapping System Miyerkoles ng gabi sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Sinunggaban agad ni Sky Plus ang unahan sa largahan at agad hinawakan ang dalawang kabayong bentahe pagsapit ng unang dalawang metro ng laban.

Sakay si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee, kampanteng ginabayan ni Jessie Guce si Sky Plus kaya naman nagtuloy-tuloy ang magaan na takbo ng winning horse.

Bahagyang lumapit sina Double Sunrise at Just And Fierce sa bandang far turn pero hindi na hinayaan ni Sky Plus na makaporma nang todo ang mga kalaban kaya umunat muli ito upang makalayo papasok ng home turn.

Umabot sa anim na kabayo ang lamang ni Sky Plus sa rektahan kaya magaan nitong tinawid ang meta at sikwatin ang added prize na P5,000 para sa winning horse owner.

Nirehistro ni Sky Plus ang 1:33 minuto sa 1,400-meter race sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Segundong dumating si Anika’s Will habang tersero si Double Sunrise. (Elech Dawa)