Skusta Clee bangungot: Zeinab Harake masaya sa guwapong dyowa

Masarap kausap ang sikat na vlogger, social media influencer, ang 23 year old na si Zeinab Harake.

Nitong mga nakaraang buwan, talaga namang naging sobrang ingay ni Zeinab dahil sa pag-come-out niya sa panloloko raw sa kanya ng partner at ama ng anak na si Bia na si Skusta Clee. Ayon kay Zeinab, ito ang darkest time talaga sa buhay niya, ang ginawa sa kanya. Pero ngayon, inamin niyang she has a new relationship, na sabi nga ng marami ay super guwapo raw.

At kung may natutunan man daw siya sa previous relationship niya, ito ay ang ‘wag ibigay ang lahat ng pagmamahal. “Love yourself, kailangan magtira ka para sa sarili mo.”

Diretsahan din na sinasabi ni Zeinab na “natanggal na ang helmet ko,” with regards to Skusta. Wala na rin daw silang communication at the same time, ang anak nila na si Bia ay sa kanya lang daw.

Nang matanong ito kung ano ang pangarap niya para sa anak, sabi ni Zeinab, “Medyo weird po ‘to, ngayon po, wala akong ibang ginagawa kung hindi ang magtrabaho nang magtrabaho kasi pangarap ko ngayon na makabili ng bahay sa ibang bansa para doon ko sila mapalaki.

“Kasi, masyado pong traumatizing ang nangyayari sa media. Gusto ko namang hindi itago, wala namang kahit na ano. Pero, gusto ko lang na makapag-aral sila at maranasan nila ang normal na buhay.”

Dumaan man sa tinatawag niyang darkest part o bangungot ng buhay niya, ngayon, masasabing napakaraming mga magagandang opportunity na nagbubukas para kay Zeinab.

Sobra ang pasasalamat niya kay Ms. Rei Anicoche-Tan ng Beautéderm dahil sa pagkakakuha sa kanya bilang isa sa mga celebrity endorser ng Beautéderm. Bagay rin kay Zeinab ang produktong ine-endorso nito, ang Koreisu toothpaste at Etré Clair mouthwash dahil talagang nakaka-happy rin talaga siya kapag ngumiti at tumawa.

Beauty hindi peke ang alindog

Nakaka-good vibes ang sweetness ng mag-asawang Beauty Gonzalez at Norman Crisologo. Sinamahan ng huli si Beauty sa ginanap na contract signing niya bilang bagong celebrity endorser ng BeautéHaus ng Beautéderm.

Ang BeautéHaus ang major clinic sa Angeles, Pampanga at malapit na rin magkaroon sa Metro Manila.

Ang cute rin ng love story nila at hindi naman lingid sa lahat kung gaano rin kalaki ang age gap nila. Pero na-prove nina Beauty at Norman na ‘age doesn’t matter’ talaga.

Nang tanungin ito kung ano ang sikreto ng kanilang happy marriage life, “Siguro I had my husband at the right time and she had me at the right time also. And we just really clicked.

“Paano ko ba sasabihin, hindi kami nag-aaway ha. Hindi pa kami nag-aaway to the point na nagwo-walk-out or nag-iiyakan. Puro tawanan lang. Hindi ko alam paano nangyari ‘yon, pero sobrang swak lang ng ugali naming dalawa. And importante talaga na you have time for each other, no matter kahit gaano ka-busy ang work mo.

“And you respect yourself and you respect your husband.”

Wala rin daw isyu sa husband niya kung ang ginagamit pa rin niya ay ang apelyido niya noong dalaga. Katwiran nga niya, “Hindi ko na pinalitan. Kahit sa passport ko, hindi ko na pinalitan. It’s just so much time. Ang importante, we love each other.”

At saka niya sinabi na, “Ang dami namang nag-change, tapos naghiwalay. Hahaha!”

May point ha, huh!

Siyanga pala, ang ganda-ganda ni Beauty sa poster ng bago niyang endorsement sa Beutederm, at giit nga niya, hindi `yon peke o filter o photoshopped na ginagawa ng maraming artista.