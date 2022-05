Skincare tips ngayong tag-ulan

Panakanaka na muli ang pag-ulan pero mahalaga parin na hindi natin kalimutan na alagaan ang ating balat.Ang skincare ay isang proseso o routine paraalagaan ang balat, mula sa paghihilamos at uri ng mga produkto na ginagamit.Pwede mong subukan ang ilan sa mga ito na bagay sa panahon natin ngayon.

Una ang paghihilamos ng dalawa hanggang tatlongbeses sa isang araw para maiwasan ang excessive oiliness at maalis ang mga dumisa mukha. Maaaring gumamit ng mga cleanser na may natural ingredient at bagaysa iyong skin type.

Pangalawa ay paglalagay ng sunscreen o sunblock.Hindi porket maulan ay ‘di ka na gagamitin nito. Ang UV rays ay nariyan pa rinna maaaring makasama sa iyong balat. Pwedeng gumamit ng mga produkto na may atleast SPF 30 dahil ito ang ideal na level ayon sa mga dermatologist.

Pangatlo, maaari ring gumamit ng mga moisturizerupang mapanatiling hydrated ang balat dahil maaaring mag-dry ito dahil satemperatura.

Pang-apat, maaari ka ring mag-exfoliate ng skindahil nakakatulong ito upang maalis ang mga dead skin at mga nakabara sa pores.

Panglima, uminom ng walong baso ng tubig sa isang araw. Maaari nitong mapaganda ang complexion ng mga muscle, ma-reduce ang mgapangangati, at ma-minimize ang mga lumalabas na wrinkles.

Ilan lamang ito sa mga tips na maaaring gawin ngayongrainy season nanaman. Mahalaga na ingatan ang ating mga sarili ‘di ka na nganiya iningatan eh, char!Bukod dito, bago sumubok ng mga produkto, mag-researchmuna, gawin ang skin-test, o komunsulta sa iyong doktor upang maiwasan anginsidente o harm sa iyong balat. Tandaan, iba-iba tayo ng skin types kaya importanterin na alamin mo ang mga produkto na suitable sayo dahil sabi nga, “What worksfor you, might not work for me.” (Moises Caleon)