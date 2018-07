SK hinimok ni Koko na pangunahan ang youth voter-registration drive

HINIKAYAT ni Senate Electoral Reforms at People’s Participation Committee Chairperson Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III nitong Martes ang mga bagong luklok na opisyal ng Sanggu­niang Kabataan (SK) na pamunuan ang lokal na kampanya sa paghimok sa mga hindi pa rehistradong kabataan na maaari nang magsiboto para sa national at local elections sa Mayo 13, 2019.

“Ang mga opisyales ng SK ay ang mga lider na tinitingnan ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad at ginagamit sila upang libutin ang kanilang barangay para makumbinse ang mga ito na iboto sila. Kung mayroon man silang kapasi­dad na maisi­guro ang boto sa kanilang pa­ngangampanya, tiyak na maisasagawa nila ang pagkilos upang mahimok ang mga unregistered youth na magparehistro at bumoto,” sabi ni Pimentel.

Iginiit pa ni Pimentel na nasa poder nga­yon ang mga SK official para makumbinse ang kanilang nasasakupan na gamitin ang karapatang ma­kaboto.

Naunang ipinabatid ng Commission on Elections (Comelec) ang patu­loy na rehistrasyon ng mga botante simula H­ulyo 2 hanggang Set­yembre 29, 2018. Maa­aring magparehistro ang mga Filipino na may edad 18 pataas sa mga Office of the Election Officer (OEO) ng lungsod, munisipalidad o distrito na kanilang tinitirhan mula Lunes hanggang Sabado, alas-otso nang umaga hanggang alas-singko nang hapon kasama na rin ang mga holiday.

Ayon kay Pimentel, ipi­nakikita sa mga datos na magkakaroon ng mahigit sa isang milyong karagdagang Filipino ang maaaring bumoto sa 2019 national at local elections.

“Tinatantiyang 1.5 milyong Filipino ang ipi­nanganak mula Hunyo 2000 at Abril 2001 –– sila ang mga batang kalalakihan at kababaihang kuwalipikadong magparehistro para sa 2019 midterm polls subalit masyado pang bata para magparehisto noon sa May 2018 barangay elections,” paliwanag ni Pimentel. “Ito ay ang mahalagang bahagi ng populasyon, na nararapat lamang bigyan ng pagkakataong pumili ng kanilang mga pinuno.”

Bukod sa paghihikayat sa kabataang magparehistro at bumoto, iginiit pa ng senador mula Mindanao na dapat makibahagi ang SK nang walang kinikilingan sa pagkumbinse sa kabataang bumoto sa panahon ng halalan.