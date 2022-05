SJDM nagbuhos ng malaking boto sa BBM-Sara

Ipinagmalaki ni San Jose Del Monte City Rep. Florida “Rida” P. Robes na malaking boto ang ibinuhos ng lalawigan ng Bulacan kina President-elect Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte sa nakalipas na May 9, 2022 elections.

Aniya, 65% ng boto ang nakuha ng UniTeam sa kanyang lungsod o 143,000 kumpara sa 52,000 na boto ni Vice President Leni Robredo. Nakakuha naman ng 61% si Duterte-Carpio o 134,000 laban sa nahakot ng kanyang katunggaling si Sen.Tito Sotto na mahigit 43,000 boto.

Nauna nang tiniyak ni Robes na magwawagi ng malaking boto sa kanilang lungsod sina Marcos at Duterte-Carpio. Nagwagi rin si Robes na nakalamang ng malaki upang makamit ang ikatlo niyang termino bilang kinatawan sa Kongreso.

Sa buong Bulacan, sinabi ni Robes na 60% o kabuuang 1,040,157 ang naging boto ni Marcos at ito aniya ang unang pagkakataon na milyon ang nakuhang boto sa Bulacan ng isang kumandidatong pangulo.

Humakot naman si Duterte-Carpio ng 51.5% o 881,722 boto para sa bise presidente sa buong lalawigan.

“We are very happy that we were able to deliver an overwhelming win for our president-elect and our vice president-elect in our city of San Jose Del Monte and our province. But we would not have done it without our mayors, vice mayors and our parallel groups who went the extra mile to campaign for our candidates,” pahayag ni Robes.

Mahigit aniya sa 21 alkalde sa Bulacan na mayaman sa dami ng botante ang sumuporta sa BBM-Sara Uniteam.

Pinangunahan din ni Robes ang pagsasagawa ng tricycle caravan at “Sara para sa Barangay” para ikampanya ang mga ito.

“I know he will do well for the country and I will pray for him. I know he will do do good because he has a good heart and I will be here to support his legislative measures to help our country recover and bring a more inclusive and sustainable future for every Filipino,” pahayag ni Robes.