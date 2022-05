‘Sizzling hot, makatas’ Beauty paboritong pulutan ng mga lasenggo

Para siyang sisig na sizzling hot at super sarap. Na paboritong pulutan ng mga lasenggo.

Para siyang pakwan na masarap lantakan, na mas nakakagana kapag nginangasaba at lumalabas ang katas.

Anyway, super bumili nga ang mga netizen sa kakinisan, kaseksihan ni Beauty Gonzales, sa photo na pinost niya sa Instagram.

Ang kinis ng kili-kili niya, na sabi ng mga boylet ay masarap amuyin, tikman. Ang ganda ng katawan niya, na hindi mo aakalaing 31 years old na siya, dahil pang-bente anyos nga ang dating.

Anyway, super happy ni Beauty na nakatrabaho niya ang mahuhusay na aktor na tulad nina Sid Lucero, Ariel Rivera. Ang bongga nga ng mga proyektong binibigay sa kanya ng GMA-7, ha!

Na matapos siyang ipareha sa isang young actor, binigay kay Dingdong Dantes, heto at bida ulit, at award winning actor (Sid) pa ang kasama.

Siyanga pala, super thankful si Beauty na kahit 31 na siya, umuulan pa rin ng biyaya sa harap niya.

“Turning 31 years old tonight and I’m feeling mighty fine, life has been good and it really is getting better and better.

“I must have done something right.

“Thank you to all my loved ones for enabling me to age gracefully.

“For pulling me up and pushing me out when I needed.

“For feeding me when I am not hungry and for standing by me

as I drink when not thirsty.

“For not only witnessing, but participating.

“For being involved.

“It’s a beautiful crazy life and am so glad to be living it with you. No one else but you.”

Bongga! (Dondon Sermino)