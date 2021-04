‘Sixth Man’ award amoy na ni Jordan

ILANG laro na lang at matatapos na ang 2020-2021 National Basketball Association (NBA) regular season games.

Papasok sa playoffs si Fil-American Jordan Clarkson, liyamado pa rin para tanghaling Sixth Man of the Year.

“The Sixth Man of the Year is one of the more intriguing award races this season, as there are several deserving candidates,” ayon sa writer ng CBS NBA.

Maraming biglang nagsulputan na naging malupit sa pagiging Sixth Man dahil sa injury ng mga starter pero nananatiling paborito sa award ang Gilas Pilipinas member.

Kasalukuyang nangunguna sa nasabing award si Utah Jazz guard Clarkson, isa siya sa susi kung bakit nangunguna ang kanilang koponan sa Western Conference.

Mula sa bench, nakapagtala si Clarkson ng career-high 17.5 points, kaya siya rin ang second-leading scorer ng kanilang koponan.

Sa ngayon, may mga larong hindi galing sa bench si Clarkson dahil na-injury ang kanilang top scorer na si Donovan Mitchell.

Nasa pangalawang puwesto ang reigning Sixth Man of the Year na si Montrezl Harrell ng Los Angeles Lakers. (Elech Dawa)