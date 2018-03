Sixers tinuliro si LeBron James

PINAG-ISIP pa lalo ng Philadelphia si LeBron James.

Una sa billboards, sumunod sa scoreboard.

Tinalo ng 76ers si James at ang Cleveland Cavaliers, 108-97, ­Huwebes ng gabi sa likod ng 22 points ni JJ Redick at 17 points, 14 rebounds ni Joel Embiid.

Umayuda ng 18 si rookie Ben Simmons, may 16 si Dario Saric kabilang ang krusyal na 3 sa dulo para sa Sixers, 8-2 na sapul noong Peb­rero 6.

Naglaro na naman sa halos triple-double si James sa isinumiteng 30 points, nine rebounds at eight assists pero hindi kinayang ibalik sa laro ang Cavs.

Bago dumayo ang Sixers sa Cleveland, tatlong billboard ang ginamit ng isang Philadelphia-based company para ligawan si LeBron na lumipat ng Philly.

Kabilang dito ang katagang ‘#PhillyWantsLeBron’ na sinagot ng isang Cleveland marke­ting agency ng digital billboard din sa harap ng Quicken Loans ­Arena na may sulat na ‘Hey Philly’ sa taas ng golden crown patungkol sa ‘King James’ nickname ni LeBron.

Pakitang-gilas ang Sixers para ipakita kay James na contenders na rin sila at dapat mag-isip ang superstar kung lilipat ng Philadelphia kapag naging free agent sa katapusan ng season.

“He knows. He’s a very smart guy. His IQ on the court is ama­zing,” lahad ni Simmons tungkol kay James at sa panliligaw sa kanya.

May sundot pa si Embiid (@JoelEmbiid) sa Twitter, nag-post ng larawan nila ni James na nilagyan ng caption na “Trust The Process??? Always a great time playing against one of the best to ever play the game #summer2018goals.”

Lumamang ng hanggang 13 sa fourth ang Philadelphia, pero nakapanindak sa 95-94 ang Cavs sa 3 ni Kyle Korver, 2:25 pa. Hindi nawalan ng kumpiyansa ang Sixers, inis­kor ang sumunod na walong puntos para sel­yuhan ang panalo.

Isa sa highlights ng laro ni James nang atakehin ang dalawang defenders ng Philadelphia, nag-behind-the-back dribble na lumusot sa pagitan ng mga hita ni teammate Tristan Thompson bago tumira at na-foul. (VE)