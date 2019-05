Six pack abs ni J.Lo kinabaliw ng mga boylet

By Ruel Mendoza

Nag-viral ang workout na pinost ni Jennifer Lopez sa kanyang Instagram Story. Pinaghahandaan ng 49-year-old superstar ang kanyang “It’s My Party Tour” na magsisimula sa June 7 sa The Forum in Inglewood, California. Magtatapos ito sa Miami, Florida on the eve of her 50th birthday on July 24.

Namangha ang maraming netizen, lalo na ang 94 million follower on Instagram, sa well-toned body ni J.Lo. Pinost pa ng singer ang isang photo kunsaan kita ang kanyang six pack abs habang suot ay white sports bra at pink pants. Naloka nga ang mga kalalakihan dahil talbog pa sila nito.

“Getting it in right before rehearsals. Almost tour time,” caption pa ni J.Lo sa kanyang selfie.

Sa kanyang videos, nilagyan niya ito ng caption na “Calling in sore tomorrow” and “Gotta work before we party.”

Inaabangan ng maraming netizen ang mga post ni J.Lo dahil inspiration ito para sa kanila. Tulad na lang noong nakaraang March 2019 kunsaan pinost ng singer ang photo niya na naka-hot pink bikini at kita ang rock solid core niya. Para ito sa natapos niyang movie titled “Hustlers” kunsaan co-stars niya sina Cardi B, Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles and Keke Palmer.

Ang biggest fan ni J.Lo ay ang fiancé niyang si Alex Rodriguez. Sa interview with New York Times, ani A.Rod: “I’ve never met anyone who’s more honest. She’s so authentic and genuine. It was strange to see someone of such magnitude be so normal, be such a great mother and partner and friend. How can you be like this and then go perform in front of 80,000 people? But that’s her superpower.”