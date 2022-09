Sitsirya ibawal sa mga iskul

Para matugunan ang kaso ng malnutrisyon at child obesity, naghain si Senador Manuel ‘Lito’ Lapid ng panukala na naglalayong bumuo ng healthy food at beverage program para sa lahat ng public elementary and secondary schools sa buong bansa.

Layunin ng Senate Bill No. 1231 o Health Food and Beverage in Public School Act na isulong ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain at positive eating environments sa lahat ng mag-aaral at mga teaching at non-teaching personnel.

Sabi ni Lapid, may ilang pag-aaral ang nagsasabing ang mga batang walang sapat na nakukuhang sustansya sa pagkain ay nahihirapan sa pag-aaral na nagreresulta sa mababang iskor sa pagsusulit at kalauna’y hindi na pumapasok sa paaralan.

“Maraming mga pag-aaral na ang nagpapakita na ang mga estudyanteng na hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ay nahihirapang magpokus at matuto, na kadalasan ay humahantong sa mababang mga marka o ‘di kaya naman ay may posibilidad na huminto sa pag-aaral,” paliwanag ni Lapid.

“Kung atin pong titiyakin na mayroong sapat na access ang mga mag-aaral sa mga pagkain na may mataas sa nutritional value ay masisiguro natin na maitataas natin hindi lamang ang antas ng kalusu¬gan ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang performance sa eskuwelahan,” dagdag pa niya.

Sa kanyang panukala, nais ni Lapid na magtatag ng Healthy Food and Beverage Program na naglalayong ipagpabawal ang pagbenta at pamamahagi ng mga junk food o sitsirya at matatamis na inumin sa loob at labas ng pampublikong paaralan sa bansa. (Dindo Matining)