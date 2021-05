Sita ng mga fan: Catriona walang suporta kay Rabiya

Kaloka lang na pati si Miss Universe 2018 Catriona Gray ay ginagawan ng intriga kay Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo.

Imagine, sinita-sita si Catriona ng ibang fan sa hindi raw pagsuporta kay Rabiya, ha!

Si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach nga kasi ay todo suporta kay Rabiya. May pinabaon pa itong lucky charm sa representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2020, kaya panalo ito sa puso ng mga fan ni Rabiya.

Pero si Cat nga raw, ni wala raw itong post sa Instagram, Twitter, Facebook, na bilang suporta kay Rabiya.

May mga fan kasi na nakiusap, o tila may himig na pag-utos kay Catriona, na sana ay mag-post ito ng suporta kay Rabiya, na makiusap sa mga fan, na iboto ang pambato ng Pilipinas, para makapasok sa Top 21 agad-agad.

Masyado nga raw malawak ang fandom o supporter ni Catriona at malaking puntos `yon kapag siya mismo ang nag-post o nagsabi na dapat iboto si Rabiya.

Pero katuwiran ni Catriona, “I’ve reached to Rabiya Mateo throughout her journey privately. Not everything is on display on social media.”

Tama naman, di ba? Puwede ka namang sumuporta na hindi kailangang i-post sa social media. Walang pinagkaiba `yan sa pagtulong ng mga tao o pagbibigay ng ayuda sa mga tao, na hindi kailangang ipangalandakan sa socil media. May mga tao kasi na kapag nag-post ka ng suporta sa mga tao, iba-bash ka rin, dahil bakit daw kailangan pang i-post ang mga bagay na ganun?

Pero siyempre, hindi solve ang mga fan sa pahayag na `yon ni Catriona. Para sa kanila, malaking bagay pa rin kapag si Catriona ang nagsabi na dapat iboto si Rabiya! Kumbaga, ang utos ng reyna ay hindi basta-basta mababali, di ba?

Well… (Dondon Sermino)