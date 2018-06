Sister Fox ‘di pa ‘off the hook’ — Palasyo

HINDI pa maaaring magbunyi ang Australian missionary na si Sister Patricia Fox kahit binaligtad ng Department of Justice (DOJ) ang desisyon ng Bureau of Immigration na pagbawi sa visa nito.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi pa rin ‘off the hook’ ang dayuhang madre dahil mayroon pa rin itong kinakaharap na gusot sa kanyang deportation proceedings.

Nakaligtas man aniy­a ang madre sa isyu ng kanyang visa, may problema pa rin ito sa paglabag sa pagsama-sama niya sa mga kilos protesta.

Sinabi ni Roque na may inilabas na direktiba si Senadora Leila de Lima noong kalihim pa ito ng DOJ na nagbabawal sa mga da­yuhan na makilahok sa ano mang uri ng kilos protesta o rally sa b­ansa.

“Well lilinawin ko lang po, Sister Fox is not yet off the hook. Ang napawalang bisa lang po ng DOJ is the decision of the Commission on Immigration and Deportation which nullified her missionary visa.

“Ang sabi po ng DOJ, walang ganyang ka­pang­yarihan ang CID pero nakabinbin pa po ‘yung deportation proceedings kaya malinaw po sa desisyon ni Justice Secretary Guevarra, this is without prejudice­ po sa desisyon ng CID sa deporation proceedings. At ang issue po sa deportation proceeding­s eh namulitika ba talaga si Sister Fox. So uulitin ko po she’s not off the hook,” ani Roque.

Nagpapatuloy aniya ang deportation proceedings ni Sister Fox kaya hintayin ang magiging desisyon ng Bureau of Immigration.