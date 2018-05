Sister Fox bokya sa BI, missionary visa kinansela

Pinagtibay ng Bureau of Immigration (BI) ang kautusan nito na ipawalang bisa ang missionary visa ng madreng Australian na si Patricia Fox at iniutos na lisanin ang bansa.

Base sa tatlong pahinang kautusan na nilagdaan ng BI Board of Commissioners, pinal na ibinasura ang Motion for Reconsi­deration na isinampa ng mga abogado ni Fox na humihirit sanang baliktarin ang Abril 23 na kautusan ng lupon sa pag-alis ng visa at ang pagpapalayas sa kanya sa bansa sa loob ng 30 araw.

“This order is final and executory. We will not entertain any further Motion for Reconsideration,” pahayag ni BI Commissioner Jaime Morente.

Nilinaw ng tagapagsalita ng BI na si Dana Sandoval ang reklamo para sa deportasyon laban kay Fox sa pakikisali sa mga aktibidad pampolitika ay nakabinbin pa rin dahil ito ay hiwalay sa pagkilos ng lupon para sa kanyang visa.

Idinagdag pa niya na ang nakabinbing resolusyon ng reklamo sa deportasyon, si Fox ay maari pa ring bu­malik sa bansa bilang turista matapos siyang umalis dahil hindi pa siya naitala sa blacklist ng bureau.

Nakasaad pa sa kautusan na pinawalang-saysay ng BI Board ang pahayag ni Fox na inalis ng bureau ang kanyang visa nang walang angkop na proseso at ang mga paratang na siya ay nakikibahagi sa mga aktibidad pampolitika ay hindi suportado ng matibay na ebidensya.