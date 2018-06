Sison laos na, ‘di importante sa peace talks – Lorenzana

MABIBIGYAN lang umano ng tsansa ang tunay na usapang pang­kapayapaan sa pagitan ng mga rebeldeng komunista at gobyerno kung hindi makikialam si Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Maria Sison.

Sa kanyang pahayag na ipinadala sa media kahapon, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na desperado umanong ginagamitan ni Sison ng ‘reverse psychology’ at pananakot ang usapang pangkapayapaan dahil kung wala anya ito ay hindi naman pag-uusapan si Sison.

“Mr. Sison, you know that the peace talks is the only thing that is kee­ping you in the limelight. Without it, you are irrelevant. You also know that the President can terminate the talks, and this is why you are desperately using reverse psychology and intimidation to save it,” ayon sa ipinalabas na pahayag ni Lorenzana.

Dahil anya sa ‘chil­dish tantrums’ ni Sison ay ipagpapatuloy na lamang ng pamahalaan ang ‘localized peace talks’.