Sisi naka-jamming idol

HALO-HALONG emosyon ang naramdaman ni 2019 Southeast Asian Games bronze medalist Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina nang ma-meet sa online ang kanyang idolo na si rank No. 1 beach volleyball superstar Sarah Pavan.

Sa ginanap na Creamline Cool Smashers beach volleyball meeting via Zoom, naging panauhin ng koponan ang Canadian World champion.

“Mixed emotions whooooaaaa got a chance to talk to @SarahPavan mheeeen!!!! Solid!!!!” tweet ng four-time UAAP beach volleyball champion.

“Thank you for your time Idol can’t wait to see you back on the court!!! @CreamlineBeach Salamat ng Marami iba kayo.” (JAT)