Sisi laro lang, walang pramis

Handang ipamalas nina Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina at ng Philippine national women’s beach volleyball team ang kanilang bagsik sa nalalapit na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Magugunita na bilang parte ng kanilang paghahanda para sa biennial meet na tatanghalin sa Mayo 12-23, nagsagawa ng training camp at lumahok sa torneo ang national team sa Australia.

“Sabi ko nga lagi na hindi namin ipapangako talaga ‘yung outcome ng result ng SEA Games, every SEA Games,” sey ni Rondina sa send-off luncheon nitong Miyerkoles kasama ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) sa Taguig City. “Gusto naming ipakita kung ano ‘yung trinabaho namin from the very beginning, ipapakita namin hanggang matapos and hanggang kung saan kaya.”

Matatandaan noong 30th edition ng biennial meet ay nakapagbagahe ng bronze medal ang national team sa 2019 Manila SEA Games. (Janiel Abby Toralba)