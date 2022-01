Sirit presyo ng de-lata, tinapay awatin

Nanawagan sa pamahalaan si dating senador Jinggoy Estrada na pigilan ang napipintong pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng sardinas, de-latang karne, tinapay, instant noodles at iba pa.

“Kawawa na naman ang mga pamilyang Pilipinong naghihirap sa gitna nang pandemya. Kulang na sa kita, tataas pa ang presyo ng pagkain,” diin ni Estrada.

Inanunsyo kahapon ng Department of Trade and Industry (DTI) ang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga tinatawag na shelf-keeping units tulad ng mga de-lata dahil umano sa tumataas na cost of inputs.

Ayon sa dating senador, mukhang bigo ang walang tigil na importasyon ng Department of Agriculture (DA) ng karneng baboy at isda dahil tataas pa rin ang presyo ng mga de-latang karne at sardinas.

“Tuwing aangkat ang bansa ng daan-daang libong tonelada ng karne at isda, parating sinasabi ng DA na layunin nitong mapababa ang inflation. Pero bakit tataas ang presyo ng bilihing tinatangkilik ng karaniwang Pilipino?” tanong ni Estrada.

Dahil dito, hinimok ni Estrada ang DA, National Economic and Development Authority (NEDA) at DTI na agad magpulong upang hanapin ang tamang solusyon para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain.

“Higit sa lahat, dapat kontrolin ng pamahalaan ang sobra-sobrang patong ng mga middlemen. Halos nadodoble kasi ang farmgate price ng isda at karne bago ito makarating sa palengke,” paliwanag ng dating senador.