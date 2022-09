‘SiPons’ laglag sa beach volley

TINAPOS ng tambalang ‘SiPons’ na sina Cherry Ann “Sisi” Rondina at Bernadeth Pons ang kanilang kampanya sa Asian Volleyball Confederation Beach Tour Roi-Et Open matapos yumuko kina Alisha Stevens at Georgia Johnson ng Australia 2 sa iskor na 16-21, 18-21 sa Thailand, Linggo.

Tatapusin ng 15th seed na sina Rondina at Pons ang torneo na mayroong 1-2 kartada matapos pumasok sa pool play ng Pool B.

Nabigong malampasan ng two-time Southeast Asian Games bronze medalist ang dikdikang laban kontra kina Tokyo Olympian Ishii Miki at Mizoe Sayaka ng Japan 1 sa iskor na 21-17, 17-21, 10-15. Nakapwesto ang Japanese duo bilang No,2 seed sa 22-team na torneo.

Nagawang makakuha ng panalo nina Rondina at Pons sa opening game nitong Sabado laban kina Alicia Tan at Sharon Beh ng Singapore 1 sa 21-9, 21-7 iskor.

Hindi rin pinalad ang isa pang pares nina Dij Rodriguez at Gen Eslapor nang pumalya silang makapasok sa round of 16 matapos matalo sa dalawa nilang Pool B matches.

Yumuko ang dalawa sa pares ng Thailand 1 na sina Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee at Tarawadee Naraphonlaphat, 14-21, 15-21, at sunod na natalo sa Vietnam sa samahan nina Nguyen Le Thi Tuong By at Vu Ngoc Lan Nguyen, 17-21, 11-21.

Sunod na lalahukan ng dalawang Filipinang pares ang AVC Senior Women’s Beach Volleyball Championship sa September 14-17 sa parehong lugar na patuloy na suportado ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF). (Gerard Arce)