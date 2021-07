Sinuspinde lang hindi sinibak: ‘Pastillas’ Gang balik-trabaho

Balik-trabaho na ang mga personnel ng Bureau of Immigration (BI) na sangkot sa tinaguriang ‘pastillas’ gang matapos ang anim na buwang suspensiyon na ipinataw ng Office of the Ombudsman.

Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Me­nardo Guevarra pero hindi umano nangangahulugan na tapos na ang kanilang pananagutang kriminal dahil patuloy ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman laban sa 83 BI personnel na unang kinasuhan.

“They were not fired or dismissed, precisely because the investigation of their cases is still going on,” ayon kay Guevarra.

Sinabi ni Guevarra, ang ilan umano sa kanila ay inilipat ng lugar at ang iba ay binigyan ng ibang assignment.

Ang kumpirmasyon ay ginawa ni Guevarra matapos sabihin ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na tinanggal niya ang may 43 BI personnel kaugnay sa scam.

Una nang nag-isyu ng suspension order ang Ombudsman noong Disyembre, 2020 laban sa mga BI personnel sangkot sa scam.

Kaugnay nito, sinabi ni Guevarra na maari naman magsibak ang DOJ ng empleyado ng BI kung may sapat na dahilan. (Juliet de Loza-Cudia)