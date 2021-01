Sinulog showdown nilipat sa Abril

Pinagpaliban ng Sinulog Foundation Incorporated ang Sinulog ritual showdown kasunod ng pagtaas ng COVID-19 case, ayon kay Cebu City Vice Mayor Michael Rama.

Ayon kay Rama, magpe-perform pa rin sa Abril, na ika-500 anibersaryo ng Kristyanismo, ang mga kalahok na grupo.

“We are looking forward that we can discuss this side by side with the 500 years celebration hoping that Covid-19 will be showing signs that we do not have to be continuously worried,” ani Rama.

Paglilinaw pa ng vice mayor, na tanging ang mga ritual showdown lang ang na-postpone.

Lahat umano ng ibang aktibidad ay natapos na ang pag-shoot tulad ng Festival Queen at Sinulog sa Kabataan. (Prince Golez)