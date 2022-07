Sinulog dance group bumida sa SoKor festival

Pinatunayan ng Tribu Lumad Basakanon na ang kultura ng Pilipinas ay talaga namang world class matapos nilang makamit ang gintong medalya sa ginanap na Powerful Daegu Festival sa South Korea.

Iwinagayway ng grupo mula sa Cebu ang kulay at yaman ng Sinulog Festival na siya naman talagang umangat sa internasyonal na kompetisyon.

“Tribu Lumad Basakanon jubilates after winning Gold in the International Category. In the Powerful Daegu Festival in Daegu, South Korea. They won 8,000,000 Korean won as their prize,” masayang ibinihagi ni Ricky Ballesteros, co-chairman ng Korean-Philippine Festival Cultural Exchange Association at dating executive director ng Sinulog Foundation Inc.

Tinalo ng grupo ang iba’t ibang kalahok na isinabuhay rin ang mga festival mula sa kani-kanilang bansa sa International Category ng festival competition. Sinundan ng contingent galing­ Mongolia ang Tribu bilang pangalawang puwesto habang nakamit naman ng Indonesian contingent ang special award.

Ang Powerful Daegu Festival ang isa sa pinakamalaking dance and festival competition kung kaya’t talaga namang angat na angat ang bandila ng bansa sa paligsahan.

Kinatawan ng Pilipinas ang Basakanon na siya ring crowd favorite sa Sinulog Festivals sa Cebu. Bago pa ang international competition, apat na grupo sa Pilipinas ang nagpaligsahan para maging kinatawan ng bansa at sa huli ay ang Basakanon nga ang napili dahil na rin sa sila ang Free Interpretation Category winners sa Sinulog Festival 2020.

Nagpaabot naman ng pagbati si Ricky Ballesteros na siyang co-chairman ng Korean-Philippine Festival Cultural Exchange Association at former executive director ng Sinulog Foundation Inc. (MJ Osinsao)