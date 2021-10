Sinulat na nakunan: Mister ni Alex dismayado, galit kay Lolit

Hindi namin nakilala ang Mister ni Alex Gonzaga na si Mikee Morada na nakikisawsaw o nagre-react basta-basta kapag may mga birada o nasusulat at nababalita sa kanyang Misis.

Pero mukhang talagang tinamaan, meaning sabi nga niya sa reply niya sa Instagram post ni ‘Nay Lolit Solis, masakit at nadismaya siya.

Sa Instagram post ni ‘Nay Lolit, sinabi nito na worried na worried ang mga follower ni Alex dahil sa balitang nakunan o nagkaroon ito ng miscarriage sa first baby raw sana nila ni Mikee.

Kaso raw, hindi pa maipagtapat ang nangyari dahil iba-vlog pa. Part ng caption ni ‘Nay Lolit, “Para bang ginawa ng business pati malungkot na balita.

Siyempre para sa sinuman na babae, very sad na mawala ang baby mo, lalo at first baby nilang mag-asawa. Hindi naman siguro totoo na nagagalit ang mother Pinty nina Alex at Toni dahil gusto raw nila na maging exclusive sa vlog nila. Very petty ‘di ba?

Nag-wish din naman si ‘Nay Lolit ng get well soon kay Alex. Sey pa niya, “Be strong. Magkakaroon ka pa uli ng baby. We pray for that.”

Sumagot si Mikee sa IG post na ito ni ‘Nay Lolit na, “Mam masakit at nakakadismaya naman. Hindi lang patungkol kay Alex ang inyong isinulat, tungkol ito sa aming mag-asawa. Kaya hinihingi ko ang inyong pag-respeto. Huwag po kayong gumawa ng kwento sa ganitong klaseng sitwasyon lalo’t hindi niyo naman alam ang totoong pangyayari. Salamat.”

‘Pakasal na kayo’ Kim palaging ‘sabik’ kay Xian

Tila ang pagiging magkahiwalay ba ng network at management nina Kim Chiu at Xian Lim ay mas nagpapatibay pa sa relasyon nilang dalawa?

Para kasing mas ramdam ngayon kung gaano ka-love ni Kim ang boyfriend at para bang mas lagi nitong nami-miss.

Nag-post kasi si Kim sa Instagram niya ng mga pictures nilang dalawa ni Xian. At ipinarating nito sa boyfriend kung gaano ito ka-espesyal sa kanya.

Sey niya, “If I could give you one thing in life, it would be the ability to see yourself through my eyes, only then to realize how special you are to me. Thank you @xianlimm.

Saka humirit na, “Mas special pa sa siopao at mamon!!!! Lels”

Hayun, tinawag tuloy ng ilang netizens ang dalawa na, “couple of the year” at inudyukan din na mag-engage na raw kasi, at pakasal na ang dalawa.