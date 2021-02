Sinovac priority list kinakamada

TODO-ASA ang Malacañang na masisimulan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa unang linggo ng Marso matapos mabigyan ng Emergency Use Authorization (EUA) ng Food And Drugs Administration (FDA) ang Sinovac.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na panghahawakan nila ang pahayag ng gobyerno ng China na maide-deliver sa loob ng tatlo hanggang limang araw ang mga bakuna sa bansa.

“‘Yong counterparts sa China promised within 3-5 days ay kaya naman daw nila, barring any unforeseen circums­tances. Umaasa pa rin tayo na sana within the month of February, kung hindi naman, possibly the first week of March,” ani Nograles.

Habang hinihintay aniya ang pagdating ng mga bakuna sa bansa, magiging abala aniya ang National Interim Immunization Technical Advisory Group (NITAG) sa pagtukoy ng mga ipaprayoridad sa Sinovac vaccine.

Batay sa NITAG list, uunahin ng gobyerno ang medical health workers at senior citizens na mabakunahan, subalit inihayag ng FDA na hindi nila inirerekomenda na gamitin ang Sinovac sa mga ito dahil sa mababang efficacy rate ng bakuna.

Dahil dito, pag-aaralan ng NITAG kung aling sektor ang pauunahin dahil sa inilabas na rekomendasyon ng FDA. (Aileen Taliping)