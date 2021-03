Sinovac `di trip ng mga frontliner sa Palawan

Tumangging magpaturok ng COVID-19 vaccine na gawa ng Sinovac ang karamihan sa mga frontline healthcare worker sa Palawan, sa halip ay pinili ng mga itong magpabakuna gamit ang AstraZeneca.

Natanggap na ng government-run Ospital Ng Palawan (ONP) ang CoronaVac na gawa ng China drugmaker, pero 180 lang sa 698 kawani nito ang pumirma para sa libreng turukan.

Ayon kay ONP medical center chief Dr. Melecio Dy, noong una ay marami ang gustong magpabakuna ng gawa ng Sinovac, pero nang malamang darating din ang British drugmaker ay `nag-back out’ ang mga ito.

“We can’t force them to change their decision because this is supposed to be voluntary,” punto nito base sa lumabas na ulat.