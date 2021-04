Sinovac bakuna inaprub sa mga senior

Inirekomenda ng mga eksperto ang pagbibigay ng Sinovac vaccine para sa mga senior citizen.

Ayon kay Dr. Nina Gloriani, head ng Department of Science and Technology (DOST) vaccine development expert panel, magpapalabas ang Food and Drug Administration (FDA) ng kanilang desisyon sa mga susunod na araw.

“Ang alam ko po maglalabas na rin soon ang FDA ng announcement about this. Ang vaccine experts po ay nakapag-rekomenda na na puwede siyang gamitin sa senior citizens,” ayon kay Gloriani.

Nabatid na may kino-consolidate na lamang na datos si FDA Director-Gene­ral Eric Domingo bago ito mag-anunsiyo.

Nang mag-isyu ng emergency use authorization sa Sinovac vaccine noong nakalipas na Pebrero ay hindi ito inirekomenda ng FDA para sa mga senior dahil sa kakulangan ng pag-aaral.

Gayunman ay gumawa ng rekomendasyon ang vaccine expert panel dahil sa kakulangan ng AstraZeneca vaccine dose sa bansa at ang pagkaantala ng delivery ng mas maraming dose sa bansa.

“Na-evaluate na namin siya before, we looked at the safety profile, ito we’re just talking about the seniors. Maganda ang kanyang safety profile. Mild to moderate ang mga signs and symptoms, ito ay base sa pag-aaral sa Brazil, although kakaunti yung mga seniors na nasama don sa study, around 400,” ani Gloriani.

Nalaman na sa China at Indonesia­ ay nagsimula nang magbigay ng Sinovac vaccine sa mga senior citizen. ­(Juliet de Loza-Cudia)