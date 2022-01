Sinovac, AstraZeneca lang ituturok sa mga Resbakuna

Dalawang brands lamang ng COVID vaccines ang gagamitin sa inilunsad na “Resbakuna sa mga Botika” na nagsimula kahapon.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni Department of Health Undersecretary Myrna Cabotaje na siya ring Chairperson ng National Vaccination Operations Center na Sinovac at AstraZeneca muna ang gagamitin sa mga botika dahil hindi ito sensitibo sa paggamit at hindi kailangan ang special freezer.

“Initially, ang ibibigay natin ay Sinovac at AstraZeneca kasi dapat maging gamay ng ating pharmacists yung mga bakuna,” ani Cabotaje.

Kapag aniya maganda ang resulta ng ‘Resbakuna sa mga Botika’ ay posible magdagdag sila ng ibang brands ng COVID vaccines.

“After one week and evaluation, NCR wide muna tayo and siguro by second week or third week of February, puwede nating umpisahan sa iba’t ibang panig ng bansa based on the readiness assessment of our regional offices,” wika ni Cabotaje. (Aileen Taliping)