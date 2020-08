Sinopla mga hater: Bimby, Michael Pacquiao nag-ingay sa Twitter

Mga anak na sikat na personalidad sa Pilipinas ang nag-trending (Aug. 7, 2020) sa Twitter. At may kinalaman ang kanya-kanyang talento, talino.

Yes, sina Bimby (anak nina Kris Aquino at James Yap), Michael Pacquiao (anak nina Sen. Manny at Jinkee Pacquiao) ang nanguna nga sa Twitter.

Si Bimby, may kinalaman sa mga luma niyang video na lumabas, tungkol sa opinion ng mga tao sa kanya, o ang pag-aakusa sa kanya bilang isang bading, na sa totoo lang ay nagpamangha sa lahat, sa kung paano niya ito na-handle. Hindi ako sure kung bakit biglang-bigla ay lumabas ang video na `yon, samantalang ang tagal na noon, at ang liit (although malaki na siya that time) pa niya, kumpara ngayon na parang binata na talaga.

Hindi nga makapaniwala ang mga netizen sa mga lumalabas sa bibig ni Bimby, na sobrang lalim nga raw, at punong-puno ng talino.

Si Michael naman, `yun ay dahil sa pag-guest niya sa Wish Bus, at minsan pa ay ipinakita niya ang galing niya sa pag-rap. Puwedeng-puwede nga raw ilaban si Michael kina Eminem, Drake, Jay-Z.

Pinoy pride nga raw na maituturing si Michael dahil sa talent nito sa pagra-rap (compose), na hindi nga raw pilit, at legit ang pagbitaw ng mga linya.

Anyway, sina Bimby at Michael ay parehong biktima ng mga hater.

Venice Bektas binulabog ang social media

Isa pang anak ng showbiz ang binulabog ang social media, at `yon ay ang anak ni Ruffa Gutierrez, apo nina Annabelle Rama at Eddie Gutierrez, si Venice Bektas.

Naloka nga ang mga fan dahil sa pinost na photo ni Ruffa ng kanyang anak. Na bukod sa pagkaganda-ganda ng mukha, na animo nga ay ‘mini-me’ nga ni Ruffa, napansin talaga at kinainggitan ng lahat ang taglay-taglay nitong biyaya sa harap.

Busog na busog ang dibdib ni Venice, at super inggit talaga ang maraming kababaihan. Mababasa nga ang mga komento nila na baka tulog sila noong nagpaagawa ng biyaya, at nasalo raw lahat ni Venice.

Na ‘sanaol’ may magandang mukha, at malusog na hinaharap na tulad ni Venice.

Well, kahit naman si Ruffa, o si Tita Annabelle ay ‘blessed’ din sa ganda ng mukha, at mayamang hinaharap, eh. So, kanino pa ba magmamana si Venice? Although, sabi nga nila, dahil may dugong Turko si Venice, kaya mas lalo itong nabigyan ng ‘yaman.’

Well, ngayon pa lang ay marami na nga ang gustong manligaw kay Venice, pero para kay Ruffa, baby pa, at ayaw pa niyang lumaki, o magdalaga talaga ang bunso niya.