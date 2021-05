Sinopharm vaccine pinaatras delivery

Ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang paggamit ng Sinopharm vaccine laban sa COVID-19.

Sa kanyang ‘Talk to the People’ nitong Miyerkoles ng gabi, sinabi ng Pangulo na desisyon ng kanyang mga doktor ang brand ng vaccine na itinurok sa kanya batay sa ginawang pag-aaral kung ano ang angkop na bakuna para sa kanya.

Pero marami aniyang mga kritikong kumukuwestiyon sa ginamit nitong bakuna dahil hindi aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) ang Sinopharm.

“We are sorry that we committed the things that you are criticizing us for. We accept responsibility. Ako mismo nagpaturok, well it’s the decision of my doctor. Anyway its my life and kung ano ang concerns nila about others,” anang Pangulo.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo na kinausap niya si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian para kanselahin ang nakatakdang delivery ng Sinopharm supply sa bansa.

“I had a talk with the ambassador, sinabi ko kini-criticized nila kasi hindi nga dumaan ng examination ‘yong Sinopharm, sabi ko tanggalin mo na lang. You withdraw all Sinopharm vaccines 1,000 of them. Huwag ka na magpadala ng Sinopharm para walang gulo,” anang Pangulo.

Ginagamit aniya ang Sinopharm sa Brazil at Indonesia pero dahil mayroong ingay ay mas mabuting tanggalin na lang. (Aileen Taliping)