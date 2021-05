Sinopharm special permit pinakakansela ng mga eksperto

Inirekomenda ng mga independent scientist at medical expert ang pagkansela sa compassionate special permit (CSP) ng Sinopharm’s COVID-19 vaccine na binakuna kay Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan.

Sa inilabas na pahayag ng mga independent scientist at medical expert mula sa iba’t ibang advisory panel, ang paggamit ng bakuna nang walang Emergency Use Authorization (EUA) mula sa Food and Drug Administration (FDA) ay nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan ng sino mang indibiduwal.

“The system and process of FDA approval, specifically obtaining the EUA, ensure that safety and efficacy standards are met, using the best quality of scientific evidence available,” giit ng grupo na kinabibilangan ng 39 doktor at professor.

“We thus recommend to policymakers that existin­g CSPs for any COVID-19 vaccines without EUAs be rescinded,” dagdag nito.

Anila, ang EUA mechanism ay nagbibigay ng katiyakan sa publiko na ligtas ang bakuna at mabisa. Hindi na rin anila kailangan pa ng CSP kung mayroon nang EUA ang bakuna.

Mahalaga anila ito lalo na’t tinatayang anim sa 10 Pilipino ang nag-aalangan pa ring pabakuna at isang hamon sa gobyerno na makumbinsi ang mga ito kaya naniniwala sila sa “Tamang Bakuna, Tamang Proseso”. (Issa Santiago)