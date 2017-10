Sinong takot sa ‘fake news’?

By REY MARFIL

Mahaba-habang oras din ang ginugol ng komite ni Senadora Grace Poe sa pagtalakay sa usapin ng sinasabing ‘fake news’. Pero sa hinaba-haba ng usapan, tila hindi yata masyadong nalinaw kung paano malulunasan ang ‘halimaw’ na nalikha sa social media — partikular na sa Facebook.

Kung tutuusin, hindi lang naman sa Pilipinas problema ang sinasabing fake news. Sakit din ng ulo sa ibang bansa sa kanlurang bahagi ng mundo ang usaping ito gaya sa Europe at US.

May mga debate at usapan pa nga sa US na baka nakatulong daw ang fake news kaya nanalo si Donald Trump sa nakaraang halalan.

Pero mayroon nga ba talagang fake news? Papaano nga ba ikakate­gorya ang isang lumabas na impormasyon sa social media para tawa­ging peke? Dapat bang tawaging balita ang inilathala ng isang ‘blogger’ at hindi naman talaga lehitimong ‘journalist?’

At kung journalist naman ang naglabas ng balita mula sa panayam niya sa isang kilalang personalidad o opisyal pero mali pala o gawa-gawa lang ang mga sinasabi, masasabi bang ‘fake news’ ang ginawa niya?

Habang hindi pa malinaw kung papaano dapat ikategorya at ano ang dapat gawin sa mga naglalabas at gumagawa ng sinasabing fake news, ang malinaw dahil sa internet eh kahit sino ay kayang gumawa ng mga pekeng balita o maling impormasyon. Ang kailangan lang, malikot na pag-iisip para makaimbento ng isusulat, kayang gumawa ng website, blog o social media account.

Pero dapat ba talagang katakutan ang paglaganap ng fake news? Sa ngayon na hindi pa naman lubos na may access ang mga Pinoy sa internet, baka hindi pa.

Pero sa malapit na hinaharap na kung puwede nang mag-wifi ang mga tao nang libre sa kung saan-saan, kahit sa karinderya at hindi lang sa mamahaling coffee shop, aba’y baka maging malaking problema na ito na dapat katakutan ng mga politikong kumakandidato.

Bakit hindi — sa isang fake news lang o kahit sa minanipulang larawan na ikakalat ng kurimaw na nais manira ng politika, aba’y tiyak na pagpipiyestahan iyan ng mga tao. Sa dali ng pag-photoshop ngayon, puwedeng gawing magkasama sa isang lugar ang dalawang magkaibang larawan.

Ang mahirap pa sa totoo lang, mas madali at mas marami pa nga yatang nagsi-share ng mga social media post ng fake news kaysa sa balita na nagsasaad ng tamang impormasyon. Parang balita na mas gustong basahin o panoorin ng mga tao ang mga balita tungkol sa trahedya, iskandalo, patayan, kaysa sa mga magaganda at positibong balita.





Habang dumadami mga tsong ang mga tao na nakatutok sa social media at nagiging madali ang pagkuha ng internet connection, baka tuluyang nang magi­ging bahagi ng buhay natin ang mga pekeng balita. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter:@dspyrey)