Sinong susunod?

Balita ngayon ang magkasunod na pagpatay ng mga mayor. Pareho silang binaril. ‘Yung isa, habang nasa flag ceremony. ‘Yung isa naman, habang nakasakay sa sasakyan palabas ng government compound. Parehong in the line of duty ng sila ay pinaslang. Parehong napatay on the spot.

Maraming nagimbal sa pangyayari.Parang ‘di sila makapaniwala na puwede itong gawin sa mga mayor sa mismong lugar kung saan sila nakaupo. Na puwede pala itong gawin kahit marami silang mga bodyguard. Marami ring tanong kung bakit ito nagawa ng salarin. Ano ang puwedeng motibo? Sino ang nasa likod nito? Sino pa ang susunod?

Sa akin, naniniwala ako na kung oras mo eh oras mo… kahit nasaan ka pa.

Hindi ako naniniwala sa mga bodyguard. Oo, andiyan sila para proteksyonan ka pero hindi naman sa lahat ng oras… kasi kung gusto kang gawan ng masama, ang dami talagang pagkaka­taon na magagawa nila ito… Puwedeng nasa simba­han ka habang nagdadasal, o uma-attend ng kasal… Puwedeng habang kausap mo ang taumba­yan sa isang malawak na pagtitipon, puwedeng habang nasa sasakyan ka at inabot ng trapik.

Bulag ka sa kung sino ang kalaban mo. Huli na para malaman mo na may ambush at ikaw ang target. Wala ng panahong gumanti, magkubli o makatakas.

Mahirap maging mayor ng isang ba­yan. Kasama sa trabaho ‘yung peligro sa araw-araw mong ikot. Dahil sa ma­lamang, may mga gagawin kang makakasagasa sa ilang mga tao… na puwedeng maging dahilan kung bakit gagawan ka nila ng masama na puwede mong ikasawi.

Pero kung ‘yon ang iisipin mo, ano ang option? Wala naman talaga. Ala­n­gan namang hindi ka na lalabas. Limi­tado ang pagikot mo… pra­ning ka na lang parati sa paligid mo… hindi ka mapapanatag. Hindi ka na makakapagtrabaho ng maigi at mahusay.

Wala naman ta­yong magagawa.Kasama ‘yan sa mga risk nang pagpasok sa buhay politika. Mag-ingat man eh nasa atin na yon. Pero tuloy lang dapat ang buhay. Gawin pa rin ang dapat. Kung ano ang tama at kung ano ang tunay na makakatulong sa mga tao.

At pag dumating ang hindi inaasahan, tatanggapin mo lang na hanggang doon ka na lang dahil ‘yon ang pinili mong buhay. Handa lagi ang pamilyang tumin­dig ng wala ka na at mamuhay ng maayos sa iyong paglisan… parang sundalo lang.