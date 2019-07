Sinong makikinabang ng libreng sakay?

SULAT KAY EDITOR

Dear Abante,

NO MORE 7AM CLASS? Ang panukala ni Bacolod Rep. Greg Gasataya na pag ba-ban sa mga klaseng nagsisimula ng mas maaga sa 8:30 nang umaga sa mga paaralang nasa ilalim ng Department of Education and the Commission on Higher Education. “State of transportation, amount of workload under the new K-12 curriculum, state of mental health in the country, and accessibility of schools especially in rural areas which are just some of the conditions prejudicial to the health and safety of Filipino students.”

Nahati ang opinyon ko tungkol dito dahil kamakailan ay isinabatas naman ang pagbibigay ng libreng sakay ang MRT, LRT para sa mga mag-aaral sa nakatakdang oras na alas-kuwatro hanggang alas-sais nang umaga at alas-tres hanggang alas-kuwatro nang hapon. Eh sino pala ang makikinabang ng libreng sakay? Sino ang mag-a-adjust? Dahil hindi lingid sa kabatiran ng lahat na pabor din naman ang 8:30 class sa marami lalo na sa mga nanggagaling pa sa malayong lugar.

Napapaisip tuloy ako kung napag-uusapan ba sa kamara ang ganitong mga panukala upang magtugma naman sana ang lahat at maging kapakipakinabang para sa mga mamamayan. Batid kong kanya kanyang pagalingan at pagandahan ng batas lalo pa’t sariwa pa ang latag ng mga bagong mambabatas ngunit kung magdudulot ito ng kalituhan para sa marami ay baka nagsasayang na lamang tayo ng oras.

Jeremaine Sandoval ng SVLA