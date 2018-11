Sino kina Standhardinger o Banchero ang Best Player of the Conference?

Sa December 5 pa magsisimula ang PBA Governors Cup best-of-seven title playoffs ng Alaska Aces at Magnolia Ang Pambansang Manok.

Bukod sa pinakaabangan ng fans kung alin sa dalawang team ang tatanghaling kampeon ng season ending­ tournament, nakapokus din sila sa kung sino ang tatanghaling Best Player of the Conference.

Si Christian Standhardinger ng SMB ang runaway leader sa stats, malaking porsi­yento na pinagbabasehan sa pagpili ng Best Player.

Pero ang tanong, si Standhardinger na nga kaya ang tatanghaling Best Player?

Ang katanungang ito ay masasagot sa 3rd game ng best-of-seven title playoffs ng Aces at Hotshots.

Sa sitwasyon na kinakaharap ng mga boboto, nahaharap din sila sa problema.

Si Standhardinger ang stats leader na sinu­sundan nina Japeth Aguilar (Barangay Ginebra), Chris Banchero ng Alaska, Stanley Pringle at Calvin Abueva sa Top 5. Sila ang kumamada nang husto sa playoffs.

Pero minalas na malaglag at hindi nakarating sa kampeonato ang koponan ni Aguilar, Pringle, Abueva at Standhardinger. Ibig sabihin wala silang nagawa para makapasok sa finals ang kanilang team.

Kaya aminin natin na ang masasabing m­alakas na kandidato ay si Banchero para BPC award dahil nakapasok sa championship ang Alaska.

Tungkol kay Paul Lee, siya ang leader ng Magnolia sa stats kaso, number seven lang siya sa overall statistical race kaya may kalabuan na siguro na tanghalin siyang BPC ng Governors Cup.

Kaya kung tutuusin maselan ang gagawing pagpili ng mga botante na binubuo ng media at PBA Office sa tatangha­ling Best Player of the Conference (BPC) nga­yong Governors Cup.

Abangan!