Sino ang tunay na dyosa? Andrea, Francine kabugan sa ganda, rampa

Walang duda na sina Andrea Brillantes, Francine Diaz ang mga next superstar ng local showbiz.

Taglay-taglay nga nila ang lahat ng ingredients para hangaan ng mga fan. Kuhang-kuha nila ang kiliti ng masa, lalo na ng mga millennial, dahil outstanding naman talaga ang kagandahan nila.

Well, pinatunayan nga ng dalawa na karapat-dapat silang idolohin sa katatapos lang na fashion show ng mahusay na designer na si Michael Leyva.

“Sometimes I always question myself, how I was able to do all of this? The answer has always been YOU, Kuya Brian.

“I was literally crying last night, looking up thanking you kuya for everything you have done for me. You are the best angel God has given me,” sabi ni Michael Leyva.

Well, bukod sa mga beauty queen, sina Francine at Andrea nga ang mga muse ni Michael sa Bridal Couture 2022 na ito ni Michael.

At yes, parehong maganda ang dalawa, parehong mahusay mag-emote, parehong lutang na lutang ang ‘it factor’ nila.

Para ngang hanggang sa rampa ay may kabugan na naganap sa kanila. Na hindi lang sa drama sa telebisyon sila nagkakabugan, kundi pati na rin sa entablado, ha!

At yes, pareho namang panalo ang dalawa, na para nga silang mga engkantada sa kagandahan, ha! Wala kang itulak-kabigin, sabi nga ng marami.

Malaki nga ang posibilidad na dalawang magandang artista ang magrereyna-reynahan sa mga susunod na henerasyon, basta alagaan lang nila ang kanilang career. (Dondon Sermino)