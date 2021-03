Sino ang tandem to beat sa 2022?

Kahit dapat munang tutukan ang problema sa tumataas na naman na COVID-19 cases sa Pilipinas, hindi maiiwasan mga tropapips na mapag-usapan na ngayon palang ang 2022 presidential elections.

Ilang tambalan na nga na parang loveteam sa teleserye ang lumulutang para hanapin ang best tandem na papatok sa balota, imbes na sa takilya.

Pero gaya sa mga teleserye, pinapalutang na ang mga posibleng maging magkatambal para masilip ng “producer” kung bebenta ba sila sa mga tao sa pamamagitan ng “rating” sa paraan ng survey.

Iyon nga lang, dapat maging metikuloso rin tayo mga tropapips sa mga survey dahil ang ibang survey eh “commissioned” o ni-request ng isang partido o grupo para sa minamanok nilang kandidato.

At depende rin sa paraan ng tanong sa survey (lalo na kung ang nag-commission ang humiling) ang magiging resulta ng ratings ng mga kandidato. Pero ibang usapan na kapag sinabing “non-commission” o “patas” ang ginawang survey.

Sa isang survey na lumabas kamakailan, may lumutang na ilang tambalan na posibleng tumakbo sa 2022 elections bilang pangulo at bise presidente.

Gaya ng Go-Duterte (Sen. Bong Go at Pangulong Rodrigo Duterte); Poe-Sotto (Sens. Grace Poe at Senate President Tito Sotto); Marcos-Pacquiao (dating Sen. Bongbong Marcos-Senador Manny Pacquiao); Ping-Isko (Sen. Ping Lacson at Manila Mayor Isko Moreno) at Leni-Kiko (Vice President Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan).

Linawin lang natin mga tropapips na hindi pa ito ang talagang magkakatambal at posibleng pinalutang lang ng isang grupo para timplahin siguro kung anong tambalan ang papatok.

At sa naturang survey, lumitaw na nanguna ang tambalang Go-Duterte, na sinundan ng Poe-Sotto, Marcos-Pacquiao, Ping-Isko at Leni-Kiko.

Tanong ng kurimaw natin na planong magparehistro para makaboto, magbago kaya ang ranking kung maghalo-halo ang mga sumunod kina Go at Duterte? Kung Ping-Sotto raw kaya; Ping-Isko; Ping-Poe; Ping-Pac; Puwede ring Poe-Isko; Isko-Marcos; o Pacquiao-Marcos.

Kung tutuusin, may iba pang pangalan na maaaring hindi nakasama sa listahan na baka bigla na lang tumakbo gaya nina Davao City Mayor Sara Duterte, mga negosyanteng sina Ramon Ang o Manny Villar, Antonio Trillanes o Leila De Lima, at iba pa. Malay nyo tumakbo si Ate Vi or Lucy Torres?

Bagaman posibleng mahirapan ang oposisyon na pumili ng magiging pambato nila sa panguluhang halalan, tiyak na magkakaroon din ng ganitong problema ang administrasyon na sinasabing nagsisimula nang magtirahan pailalim ang magkakalabang paksiyon para ang manok nila ang maging standard bearer—basta ang bise presidente eh si President Mayor Digong Duterte.

Ibig sabihin, ang pambato ng administrasyon ay nakasandal sa agimat ng pangalan ng pangulo na matatapos ang termino sa 2022. Ang tanong, maipasa kaya ni President Mayor Digong ang kaniyang bertud sa kandidato nila na papalit sa kaniyang trono sa Palasyo? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”