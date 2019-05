USAPANG BARAKO

Sino ang puwedeng mabiyayaan sa 4Ps?

Isa nang ganap na batas ang Pantawid Pamil­yang Pilipino Program na mas kilala sa tawag na 4Ps. Ibig sabihin nito’y tuloy-tuloy na ang implementasyon ng programa ng pamahalaan na ang layunin ay maiahon sa kahirapan ang mga “tunay na mahihirap” nating kababayan.

At garantisadong may nakalaang pondo na bawat taon sa pagpapatupad nito.

Pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act No. 11310 noong Abril 17 at tuluyan itong maipa­tutupad kapag nabuo na ng DSWD ang implemen­ting rules and regulations (IRR) na magsisilbing gabay sa nasabing batas. Sa IRR na ito nakasalalay ang magiging tagumpay ng batas – kung magiging epektibo ito upang maia­ngat ang kalidad ng buhay ng mahihirap na Pilipino o uubos lamang ng pera ng bayan at papalya sa itinakdang mithiin.

Sa kabila ng unti-unting pag-unlad ng Pilipinas, di pa rin maitatanggi na marami sa kababayan natin ay nananatiling mahirap. Sila ang target nating tulungan noong binabalangkas pa lamang natin sa Senado at Kongreso ang panukalang batas na magtatatag sa 4Ps.

Subalit paano nga ba makakasali sa listahan upang mabiyayaan ng 4Ps?

Kung ikaw ay nasa hanay ng magsasaka, mangingisda, walang bahay, katutubo, informal settler, nakatira sa liblib at mahirap na lugar na walang kuryente, maaari kang maging benepisyaryo ng 4Ps.

At kung kabilang ka sa “mahihirap” o “halos mahihirap” na Pilipino, batay sa klasipikasyon ng Philippine Statistics Authority, at may kapamilyang sanggol hanggang 18 taong gulang, o buntis sa panahon ng registration sa 4Ps.

Kung kabilang ka sa mga nabanggit na panuntunan, makakatanggap ka ng conditional cash transfer na P300 kada buwan sa bawat kasamang bata sa bahay na naka-enrol sa day care at elementar­ya; P500 kada buwan sa bawat miyembrong naka-enrol sa junior high school; P700 kada buwan sa bawat miyembrong naka-enrol sa senior high school; at P750 kada buwan bilang pantustos sa kalusugan at pagkain ng buong pamilya.

Lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps ay awtomatikong magiging miyembro ng PhilHealth.

Upang patuloy na mabiyayaan ng 4Ps, kinakaila­ngang sumunod sa mga babanggiting kondisyon ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo: regular na check-up bago at pagkatapos ng panganganak; panganganak sa health facility sa tulong ng bihasang health professional; regular na check up at bakuna sa doktor upang masiguro ang kalusugan ng sanggol hanggang 5 taong gulang; dewor­ming o pagpurga minsan isang taon sa mga sanggol hanggang 14 taong gulang; 85% attendance ng mga 3-4 taong gulang sa day care o pre-school; 85% attendance ng 5-18 taong gulang sa elementarya o secondary classes; buwanang pagdalo ng 1 responsableng kinatawan ng pamilya sa family development sessions na isasagawa ng DSWD.

Ang hindi tumupad sa mga itinakdang kondisyon ay kaagad na padadalhan ng sulat at ititigil ang tulong pinansyal. Kung patuloy itong hindi tatalima sa mga kondisyon, tuluyan na rin siyang tatanggalin sa 4Ps.

Bibigyan prayoridad ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps sa lahat ng programang pang­kabuhayan at empleyong ipagkakaloob ng DSWD, local government units at mga accredited private institutions.

Malaki ang responsibilidad ng DSWD sa ikatatagumpay ng 4Ps bilang pangunahing ahensyang naatasang magpatupad ng programa. Bukod sa pagpaplano, pag-coordinate, pagpapatupad at pag-monitor ng 4Ps, kailangan nilang maglathala ng kumpletong report sa naging takbo ng 4Ps ng nakaraang taon, na kinabibilangan ng financial disclosures, bilang ng households na kasali sa 4Ps, at rekomendasyon sa Advisory Council, Pangulo, Kongreso at Senado kung paano pa mapapabuti ang programa.

Upang protektahan ang 4Ps sa kalokohan, may inilagay tayo sa batas na kaparusahang multa o/at pagkakulong sa sinumang makipag-kuntsabahan sa public officials upang mahaluan ng maling impormasyon ang listahan at data ng 4Ps at mabigyan ng benepisyo ang mga di karapat-dapat na tao. Ang public official naman na mapapatunayang nagkasala ay madi-disqualify sa trabaho at sasampahan ng kaukulang kaso.

Lahat ng mga safeguards na ito ay ating inaral at inilagay upang siguruhin na hindi maabuso ang 4Ps at direktang mapunta sa tunay na mahihirap ang tulong ng gobyerno na may layuning iahon sila sa kahirapan at bigyan ng karampatang kakayahan at kasanayan upang muling makaba­ngon at maging produktibong mamamayang Pilipino.