Perez, Parks, Bolick, mga PBA hopeful sesentensiyahan

HUHUSGAHAN na ngayong araw ang 47 hopefuls sa 2018 PBA Rookie Draft.

Alas-5:00 nang hapon bubuksan ni Commissioner Willie Marcial ang draft proceedings – una niya matapos maupo sa puwesto noong Enero – sa Robinsons Place-Manila.

Loaded ng guards ang 2018 class, matunog sa top 3 sina CJ Perez ng Lyceum, Bobby Ray Parks at Robert Bolick ng San Beda.

Hawak ng Columbian Dyip ang top pick, No. 2 ang Blackwater kasunod ang NorthPort. Napunta sa NLEX ang No. 4 mula sa Phoenix.

Tigalawa ng picks ang Road Warriors (No. 7 pa) at Rain or Shine (Nos. 6 at 8).

Kukumpleto sa first round ang Meralco (No. 5), Alaska (No. 9), Magnolia (No. 10), Columbian (No. 11, via San Miguel Beer), at Fuel Masters (No. 12).

Walang first round picks ang SMB, Ginebra at TNT.

Halos sigurado na sa top 3 sina Perez, Parks at Bolick, inaasahang mataas din ang lalandingan nina Paul Desiderio, Abu Tratter, Javee Mocon, Bong Quinto, JJay Alejandro.

Lumulutang din ang mga pangalan nina Job Cariaga, JP Calvo, CJ Isit, Trevis Jackson, Ron Dennison, Vince Tolentino, Kris Porter at Matt Salem.