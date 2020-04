Sino ang mapalad?

Iba’t iba ang estado ng buhay ng mga anak o magkakapatid sa iisang pamilya.

Ang ibang anak ay ‘di masyadong sinuwerte sa buhay.

Ngunit may isa o dalawa na sa ngayo’y sila pa ang tumutulong sa ibang kapatid o kaya ay sa magulang.

Sila ang bumago sa takbo ng dati nilang mahirap na buhay.

May anak na bata pa man ay masipag na at alam na ang patutunguan sa buhay.

Pero may mga anak din ay tila iba ang ugali at pananaw.

May anak na palaasa sa magulang at hanggang sa pagtanda ay dala na nya ito.

Saksi rin tayo sa mga anak na alam nating ‘di tamad ngunit mailap ang pagkakataon kaya pinanghinaan na at ‘di na nakasunod sa daloy ng buhay.

Ilan sa mga anak din ang iginagapang ng magulang para makapag-tapos ng pag-aaral kahit na ang ama at ina ay magtiis sa gutom.

Ang resulta ay may pagkakaiba rin.

May anak na nakaalpas sa hirap, ginamit ang edukasyon na tuntungan at makahanap ng bagong landas para iangat ang antas ng buhay.

Sa kasamaang palad o dala na rin ng maling prinsipyo ukol sa kahirapan at pakikipaglaban sa buhay, ang ilan ay sumuko at ‘di nakakuha ng diploma.

Subalit sila ay mga anak ng parehong magulang, binigyan ng sapat na panahon at sariling pagkakataon para mag-aral o mamuhay ng wasto sa parehong komunidad o lipunan.

May ilang pamilya naman na ‘di dinapuan ng swerte at hanggang sa ngayon ay nalugmok na ang mga kasapi ng pamilyang ito sa salinlahing kahirapan.

Iilan lang ang pamilya na nasa gitna ng tatsulok na nakakaagapay pa sa hamon ng panahon.

At meron talagang nasa tuktok na bukod na pinagpala.

Ang awit na Sino ang Baliw ni Kuh Ledesma ay puno ng tanong: Sinong dakila… Sino ang tunay na baliw… Sinong mapalad… Sinong tumatawag ng habag… Yaon bang sinilang na ang pag-iisip ay kapos?

Nabanggit ko ito dahil tila nahati ang sambayanan sa isyu ng pamamahagi ng ayuda o tulong pinansyal ng pamahalaan.

Dahil ang lahat ng pamilya ay dumaranas ng paghihirap ngayon, ‘di nga lang pare-pareho ng uri, antas o lalim, lahat daw ay dapat makaramdam ng pagkalinga galing sa pamahalaan.

Ayon sa ilang mula middle class, sila ang sektor na nagbabanat ng buto, humahanap ng paraan para mabuhay ang pamilya para ‘di umasa sa gobyerno sa pang-araw-araw at higit sa lahat may kaltas na buwis tuwing kinsenas at katapusan.

Ang siste naman ng mga nasa laylayan ng lipunan ay kung wala ngang krisis o pandemic tulad ng nararanasan natin ngayon ay hirap na sila sa buhay kahit sila ay magsipag, ngayon pa daw kaya na tila hinagupit sila ng tadhana.

Wala sila kahit man lang manaka-naka o pasulpot-sulpot na kita ngayon mula sa kanilang nakagisnang uri ng trabaho tulad ng pagiging construction worker, nagtatrabaho sa pabrika, pakyawan ang tanggap, o informal at contractual employee.

May mga nasulat at nabanggit pa nga ukol sa kahirapan ng buhay na sa totoo lang ay isang mapait na talakayin.

“Nagkapandemic. Hindi makapagtrabaho si Juan, dahil walang transportasyon. No work, No pay. Sa huling payout nya, kinaltasan pa din sya ng tax. Iniapply sa DOLE, isang buwan na ang nakalipas, walang natanggap. Si Pedro, nakatanggap na ng allowance sa 4Ps. Naglabas ng SAP. Nakatanggap na muli ng ayuda si Pedro. Eh si Juan? Siya na nagbabayad ng buwis, siya na nabubuhay ng marangal, siya na may naiaambag sa lipunan.” (credit to the owner)

Isa lamang ‘yan sa maingay na sigaw ng working class.

Dito ay pinagkukumpara at pinaghahalintulad kung sino ang mas maswerte – yung mga nasa laylayan o nasa gitna, buhay quarantine man o hindi, ang pag-uusapan.

Alam naman natin ang sagot.

Naging maganghusga ang ilan. Mabilis nilang nabitawan ang mga salitang nagpapamalas na ‘di sila mapagpasalamat at mapagbilang sa mga biyayang kanilang natanggap halimbawa na ang pagkakaroon ng regular na trabaho at access o paglalapit sa iba pang oportunidad dala ng kanilang empleyo.

“While I don’t blame those people who have this kind of mindset towards the poor or towards poverty, xxx I believe calling the poor “lazy” is more of a victim blaming — and it is a simplistic view toward this complex social phenomenon called poverty. Xxx, I was convinced that the biggest reason for poverty is how our society is structured. Yes, poverty is structural. Xxx. There are various social issues that contribute to the existence of poverty such as inequality, lack of access to education and other social services, sexism, discrimination, corruption, lack of employment opportunities, armed conflicts, and many others. This is what I mean by structural causes of poverty.” (Dagala, 2020)

Nakita rin natin na sa gitna ng kahirapan, ang ilan na nasa laylayan ay may ipinakitang tila ‘di akma sa kanilang kalagayan na ang tingin ng iba ay tipo ng pang-aabuso sa ipinagkakaloob na pagkalinga ng pamahalaan.

“Nakakalungkot lang isipin na kayong pinipilit ng gobyernong tulungan, kayo pa ang hindi halos tumutulong sa gobyerno. Kayo pa yung mga nakikitang nasa kalsada na parang walang pandemic, na pag pinagsabi