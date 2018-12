Sino ang mananagot?

Di mapigilan ang usap-usapan ng mga tao sa kanto, ang nangyaring pagkakaabsuwelto ng Sandiganbayan sa dating senador na si Ramon ‘Bong’ Revilla Jr., sa kasong plunder. Aba’y siyempre naman, ang unang tanong nila e, ano nga ba ang ibig sabihin ng plunder? A, e, ito ‘yung tinatawag na pandarambong o pa­ngungulimbat ng salapi ng bayan ng isang opis­yal ng pamahalaan at gamit ang kanyang kapangyarihan para magkamal ng yaman para sa kanyang sarili. Di baga?

Pero ang hindi talaga maunawaan ng mga tao ay kung bakit ang kanyang mga kakuntsaba ay nasintensyahan samantalang siya ay pinalaya. At lalong nalito na ang mga tao sa pinasasauling P124 milyon.

Sa kanila ay simple lang, “kung wala perang tinanggap e bakit ipinasasauli? Ibig sabihin may tinanggap at may ibinulsa.” Parang kung sa kanto lang ganito lang ang usapan, “O, di ka na makukulong dahil absuwelto ka, pero ibalik mo ‘yung pera! Quits, quits na tayo!” Aba’y parang ganu’n lang pala kasimple!

Kaya kung ikaw ay simpleng tao at nabalitaan mo ang ganito, ay siguradong malalaglag ang panga mo sa naging desisyon. Kung anuman ang nakain ng tatlong mahistrado ng Sandiganbayan para iabsuwelto si Revilla, samantalang salungat sa opinyon ng dalawang mahistrado, hindi natin alam.

Ang tanging sagot ng mayorya ay, ayon sa aking nabasa, circums­tantial at walang nagpapatunay, diumano, na si Revilla ay tumanggap lampas sa makatuwirang pagdududa or beyond reasonable doubt, ika nga.

Kung ganito ang kinahinatnan at pagdedesisyon ng Sandiganbayan, saan na tayo pupulutin? Anong klaseng sistema ng hustisya meron ang ating bansa? Sunod-sunod ang pag-absuwelto sa mga naakusahan ng plunder. Nakabalik na sa puwesto at tatakbo pa sa darating na halalan.

Anong trend ito? Baka rin circumstantial, nagkataon lang at di maipaliwanag ang mga pangyayari. Walang ebidensya. Samantalang ang mga mahihirap na di napapatunayan ang kanilang mga sala ay basta na lamang bumubulagta sa lansangan o ikinukulong. At dahil walang kakayahan, eh mabubulok na lang sila sa kulungan.

Nasaan ang hustisya? Nasaan ang pananagutan sa kaban ng bayan? Sino ang mananagot? Saan pa tatakbo ang taumbayan?

Di pa nga lumalamig ‘yung kulungan niya sa plunder eh andyan na mga magagandang pos­ter niya. Alam na this?