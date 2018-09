Sino ang dapat sisihin?

Habang abala ang Pangulo sa pagpapatahimik sa mga tumutuligsa sa kanyang administrasyon, patuloy namang dinaranas ng mga pangkaraniwang mamamayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Pumalo na sa 6.4% ang inflation rate. Lagpas na ito sa prediksyon ng Bangko Sentral at ng Department of Finance na 5.9% para sa buwan ng Agosto at higit na mas mataas sa 5.7% na inflation rate nitong Hulyo. Ito rin ay ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin mula noong 2009.

Dagdag pa rito, nasa gitna rin tayo ng krisis sa bigas at maski galunggong ngayon ay inaangkat na natin sa ibang bansa. Naglaho na ata nang tuluyan ang pangako ng administrasyon na ihatid sa bawat tahanang Pilipino ang seguridad sa pagkain.

Sa madaling-sabi, hindi lang tayo pinahihirapan ng mataas na presyo ng bilihin, nagkukulang na rin tayo sa suplay ng pagkain.

Ang katawa-tawa pa ay sinisi pa ni Pangulong Duterte si US Pres. Donald Trump sa mu­ling pagtaas ng inflation. Pero kung kasalanan talaga ito ni Trump, paano ipapaliwanag ng Pangulo ang mababang inflation rate sa mga kapitbahay natin sa Timog-Silangang Asya tulad ng Thailand na may 1.62% inflation rate, Indonesia na may 3.20%, at Vietnam na may 2.40%? Sobrang laking pagkakaiba nito sa 6.4% na inflation ng Pilipinas ngayong Agosto.

Ang katunayan niyan, ayaw lang aminin ng Pangulo na ang panukala ng kanyang administrasyon na TRAIN Law, lalong-lalo na ang probisyon nito sa excise tax, ay may malaking kontribusyon sa problemang kinakaharap natin ngayon. Naghahanap pa ang Pangulo ng masisisi ngunit mukhang kasalanan niya naman pala ang problemang ito.

At hindi pa nga nasosolusyunan ang problemang dulot ng TRAIN Law, minamadali na agad ng administrasyon ang TRABAHO Law. Ito ay bahagi ng TRAIN Law package na pinalitan lang ng pangalan dahil hindi na maganda ang nabubuong opinyon ng taumbayan ukol dito.

Marami na talagang nagbago mula nang maupo si Pangulong Duterte. Tumaas na ang presyo ng mga bilihin, kinukulang na tayo sa pagkain, at ang mga naglalakas-loob pumalag sa maling ginagawa ng gobyerno ay pinatatahimik. Dumating na nga ang pagbabago pero hindi para sa Pilipino.