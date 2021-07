Sino ang dapat mainis?

Ang Pilipinas ay pangalawa mula sa pinakamababang ranggong mga bansa sa pinaka-huling bersyon ng Covid Resilience Ranking—o ang pagraranggo ng mga bansa ayon sakatatagan sa harap ng Covid—na inilabas ng Bloomberg nakilala sa pagbibigay ng mga impormasyon.

Ang bukod tanging bansa na nalamangan ng Pilipinas ay Argentina na nasa pinakahuling ranggo na may iskor na 37, kumpara sa 45.3 natin. Ang bansang India na kadalasangnaririnig natin sa balita ay may mas mataas ng iskor na 47.7, kaya ang ranggo nito ay pang-50, kumpara sa ating pang-52. Ang Malaysia ang nasa pagitan natin na nasa pang 51 at may iskor na 46.6.

Ang pagraranggo ay base sa tinatawag nilang reopening progress—o ang bilis na pagbubukas ng bansa. Maramingmga kadahilanan ang nakapaloob dito—ang porsyento ng populasyon na nabakunahan, ang tindi ng mga lockdown, ang kapasidad para sa pagbiyaheng panghimpapawid, at ang dami ng mga internasyonal na lugar na maari puntahan o panggalingan. Para sa Pilipinas, ang lahat ng ito ay itinuturingna nasa kategoryang pinakamasama, maliban sa tindi ng mgalockdown na nagpapakita ng kaunting pagbuti.

Ayon sa pag-aaral na ito, patuloy na may sumisiklab na mgakaso ng Covid at nananatili ang mga paghihigpit. Ang isapang dahilan ng mababang iskor at ranggo ng Pilipinas at ang sinabi ng ulat na “faltering vaccination rollouts” na kung titingnan ang pagsasalin sa wika natin ay nangangahulunganna palpak na paglulunsad ng pagbabakuna.

Sinabi ng ulat na ang pinakamalaking hadlang sapagbabakuna ay ang kawalan ng pambili ng mga bansanghindi maunlad. Nguni’t paulit-ulit naman sinasabi ng ating mgapinuno na ang pera para sa bakuna ay nariyan. Kung ganuon, nasaan ang bakuna? Pilit idinidikdik ng pamahalaan ang ideya na matigas ang ulo ng mga Pilipino at ayawmagpabakuna.

Marami at iba-iba ang mga naging banta ng pangulo para sasinasabing ayaw magpabakuna. Binalaan ng pangulo na ang mga tatanggi ay ipapakulong o tuturukan ng gamot para sahayop. Marami ang hindi nakakaunawa sa mga ganitongpahayag dahil kapag umikot ka sa mga lugar ng mgabakunahan, napakarami ang gustong magpabakuna at umuuwing bigo sapagka’t hindi sapat ang supply. Naririnig din naman natin sa balita ang reklamo ng mga mayor na walangdumarating na mga bakuna sa kanilang mga lugar, o kung meron man, ay kapos na kapos.

Marahil ang tinutukoy ng pangulo ay ang pagtanggi ng iba saSinovac, na sa aking pananaw ay iba sa pagtanggi sabakuna. Ang hindi ko rin maintindihan ay kung bakit alam nang pamahalaan ang pagtanggi ng mga tao sa Sinovac ay kung bakit ito pa rin ang pilit nating binibili. Mas mabisa baito? Mas mura ba ito? Marahil, sasabihin na China lamangang may busilak na puso para pagbilan tayo. Nguni’t bakitnakakakuha ang pribadong sektor ng Moderna at iba pa?

Bago natin sabihin na ayaw magpakuna, siguraduhin munanating sapat ang supply. At bago ang pagkainis ni Duque saresulta ng pag-aaral ng Bloomberg, dapat isipin din niya kung hindi ba dapat ang taong-bayan ang mainis sa kanya?